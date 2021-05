’Profijt virus van vervuild binnenklimaat’

Daarvoor bestaat een goede verklaring die door de overheid en het OMT steeds wordt genegeerd, namelijk dat corona mogelijk een ziekte is die op en neer gaat met het stookseizoen. Vorig jaar tijdens het mooie weer in april gingen de kachels uit, de ramen open en de mensen naar buiten en daalden de besmettingen razendsnel. Hetzelfde gebeurde tijdens de uitzonderlijk warme november, nadat vanaf september het aantal besmettingen weer was opgelopen. En nu hadden we de koudste april sedert jaren, met zelfs sneeuw en steeg het aantal besmettingen.

Het is helaas een feit dat 15 tot 20 procent van de woningen ziekmakend is door de slechte luchtkwaliteit. Dit probleem is een permanente bedreiging voor de volksgezondheid en het is in het verleden al vaker aan de orde gesteld, het laatst in 2019 door de Gezondheidsraad. Maar ook dat zeer alarmerende advies werd door de regering en het parlement genegeerd, iets waarvoor we nu een hoge prijs betalen.

René van Slooten, Woerden