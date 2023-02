’Oekraine had al lang NAVO-lid moeten zijn’

Waarom heeft men dat dan niet voor het uitbreken van de oorlog tot prioriteit gesteld? Het is toch te schandalig voor woorden dat een volk wordt geslachtofferd terwijl zoals het zich nu laat aanzien het enige reële toekomstbeeld is dat er uiteindelijk weer een soort ijzeren gordijn komt met duidelijke grenzen. Daar had men toch ook vooraf op kunnen aansturen, want ik vermoed dat Poetin een confrontatie met de NAVO niet had aangedurfd en dat had per saldo heel veel ellende en menselijk leed kunnen voorkomen!

Ik begrijp dan ook niet waarom de Westerse leiders in alles zo terughoudend zijn terwijl ze wel degelijk weten waar alle schermutselingen en escalerende steun uiteindelijk toe leiden en dat kan ik zelofs bedenken ?

M. van den Berg, Den Haag