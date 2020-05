Korenwolf duurste snack ter wereld

De korenwolf is een knaagdier, ook wel de Europese hamster genoemd. Het dier heeft de grootte van een cavia en komt voor in Midden- en Oost-Europa en tot aan de Himalaya. Het is zeker geen bedreigde diersoort. De natuurbehoud-instantie van de Verenigde Naties IUCN zegt ’least concern species’, een soort waar we ons het minst zorgen over hoeven te maken. In veel delen van Europa wordt de korenwolf als ongedierte gezien, in Rusland maken ze er bontjassen van.