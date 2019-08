Toen ik bezig was het bankpasje te blokkeren, kreeg ik op de vaste telefoon de politie aan de lijn die mij kon mededelen dat mijn verloren eigendom bij hen was ingeleverd. Na controle bleek dat er helemaal niets ontbrak! Er zijn toch nog eerlijke mensen. En een daarvan woont in de Van Speijkflat in Hilversum. Hartelijk dank, eerlijke vinder.

L. v/d Schoot Hilversum