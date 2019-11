’Wie gaat coffeeshopverbod handhaven?’

Onderzoekers als Pieter Tops en Jan Tromp, auteurs van het rapport ’De achterkant van Amsterdam’ vinden dat de gemeente Amsterdam tekort is geschoten door niet het ingezetenencriterium in te voeren voor de verkoop van drugs in de coffeeshops. Dus verkoop alleen aan Nederlanders, die dat ook met een geldige identiteitskaart of paspoort moeten aantonen.

Amsterdam wordt overspoeld met toeristen, waarbij een belangrijk deel alleen maar Amsterdam bezoekt vanwege het gemakkelijk kunnen kopen en een ongelimiteerd gebruik van wiet. Top en Tromp refereren naar Maastricht waar het ingezetenencriterium enigzins geholpen heeft om de verkoop van wiet binnen de perken te houden. Maar we hebben het hier wel over Amsterdam. Met meer dan 160 coffeeshops! Hoe wil je dat in hemelsnaam controleren, en wie moet dat dan doen?

Waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat de stad dan geteisterd gaat worden door honderden drugsrunners op scootertjes waar weer een verdienmodel voor wordt geschapen. Met alle gevolgen en ellende van dien. Nu is de wiet-verkoop beperkt tot de coffeeshops.Dat is dus nog enigszins te overzien en controleerbaar. Dat kan maar beter ook zo blijven!

Jan Muijs, Tilburg