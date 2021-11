Thuiswerken het nieuwe normaal, ’maar voor sommigen een nachtmerrie’

Het geldt vanwege corona nu nog als een ’dringend advies’ van het demissionaire kabinet: ga vooral thuiswerken, minimaal de helft van de werktijd. En dat moet ook maar bij een advies blijven, vindt gertaafjevanderwiel. „Het is een prima idee om dat 50/50 te doen. Maar de uiteindelijke keuze moet liggen bij werkgever en werknemer. Daar moet een overheid zich niet mee bemoeien. Als je als werknemer thuiswerken vreselijk vindt, moet je gewoon welkom zijn op kantoor.”

Geen file, meer (schuif)ruimte in de agenda en minder afleiding in een kantoortuin: het thuiswerken is ’veel te laat ingevoerd bij veel bedrijven’, aldus johanvanderman1001. „Er waren al bedrijven die dit deden voor corona en natuurlijk zijn door corona de ogen open gegaan van veel bestuurders, maar ik snap niet dat dat eerder is gebeurd. Wij zijn in Nederland al jaren de top met internet(snelheid) ter wereld.”

„Natuurlijk wordt thuiswerken een blijvertje”, concludeert werkgever Awkut Hèpap, maar wel ’op vrijwillige basis, wij verplichten niemand en dat hoeft ook niet’. „Wij betalen niet alleen de computer, de beeldschermen en het snelle internet wat werknemers nodig hebben maar ook de overige inrichting zoals meubilair, koelkastje en koffiezetapparaat. Wij moeten erg zuinig zijn op ons personeel, want dat bestaat uit hoogopgeleiden die schaars zijn en wanneer ze overstappen naar de concurrentie kost ons dat veel meer geld dan we aan ons thuiswerkprogramma uitgeven.”

Liever naar kantoor

Anderen hebben het tussen de huiselijke prikkels door wel gehad met thuiswerken of missen juist het contact met collega’s. Ook voor omwonenden is het niet altijd een pretje. „Ik woon in een oude flat waar nu twee directe buren thuiswerken. Je hoort ze de hele dag praten. Niet echt prettig”, schrijft Geeny.

„Ik ben er klaar mee en niet zo’n beetje ook. Een paar dagen in de week is prima maar elke dag boven in een hoekje van de logeerkamer van onze kleinzoon zitten, is echt helemaal niks”, meent PPB. Lezer berexstone kan die weerzin bij sommige werknemers wel begrijpen. „Ik kan er niet over oordelen want ik woon in een groot vrijstaand huis, maar voor mensen in een rijtjeshuis, laat staan een flat, schijnt het een nachtmerrie te zijn.”

Tot slot vindt reageerder Pau dat de politiek eerst maar eens zelf het goede voorbeeld moet geven. „Frappant dat de regeringsleiders in deze digitale tijd niet online vergaderen, maar dagelijks heen en weer reizen met dikke vergoedingen. 19 cent per km voor Jan met de pet, dikke volledige flappen voor kabinet, kamerleden en hoge ambtenaren. Ongeloofwaardiger kunnen we het niet maken.”