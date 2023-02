’Beboeten verkeerd geplakte tolvignet schande’

En dat nog terwijl mensen het hebben aangeschaft. Want ze misbruikt haar eis om het perse in de linkerbovenhoek te plakken om aldus middels een boete extra geld te innen. Dit is niets meer of minder dan ordinaire diefstal van gasten die nota bene de binnenlandse economie komen versterken. Blijkbaar zijn die reizigers vergeten hoe extreem zij en anderen een jaar geleden geweerd werden door hetzelfde regime: zelfs mensen die een dure vakantie geboekt hadden konden deze op het laatst op hun buik schrijven vanwege plotse ridicule eisen met betrekking tot corona en bij behorende vaccinatie. Dat was al reden genoeg om dit land voortaan te boycotten. Zwitserland is weliswaar duur, maar een prachtig alternatief met bovendien veel hogere en mooiete pistes. Vooral in het kanton Wallis, dat ook nog veel meer zonuren biedt. Ja, daar wordt ook een vignet vereist, maar die mag je zelfs midden op de ruit plakken. En je mag ook de oude laten zitten, wat het strenge Oostenrijk ook nog verbiedt…

Jan Verniers,

Arnhem