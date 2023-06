Kan de vlag eindelijk uit?

De eindexamenperiode zit er weer op, na tweeënhalve week bikkelen. Tuurlijk, de leerlingen doen het zware werk – en de leraren, die alles moeten nakijken – maar voor verslaggevers van deze krant is het ook een uitdaging: elke dag naar een andere school in het land om scholieren te bevragen. Dit jaar deden we onder meer Buitenpost, Hengelo, Hilversum, Wolvega, Velsen en Utrecht aan.

Emile Kossen. Ⓒ Matty van Wijnbergen