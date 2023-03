Premium Het beste van De Telegraaf

Dat dassen dagenlang vele duizenden reizigers de trein uit jagen, gaat te ver

Op twee plaatsen in ons land worden treinreizigers geplaagd door dassen. Eerst in Friesland en nu ook in Brabant hebben dassen hun burcht gegraven in een spoordijk, waardoor spoorrails kunnen verzakken en treinverkeer dus gevaarlijk is vanwege mogelijke ontsporingen. Omdat hierdoor mensenlevens in gevaar kunnen komen, is het tijdelijk stilleggen van het treinverkeer een verstandig besluit. Tegelijkertijd is de das een beschermde diersoort, waardoor het verhuizen van de dieren wel even kan duren, al is dat in Friesland inmiddels in gang gezet.