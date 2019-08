Gaat er nog een Nederlandse miljonair opstaan?

Op het eerste gezicht lijkt het jaarlijkse Eurovisie Songfestival weinig meer te zijn dan een televisie-uitzending, dit keer vanuit Ahoy, maar wie volgend jaar in de eerste twee weken van mei in Rotterdam komt, zal niet aan het liedjesfestijn kunnen ontkomen. Alleen al voor de ruim veertig landendelegaties die aanwezig zijn, zijn circa 3000 hotelkamers nodig – die zijn inmiddels door de organisatie gereserveerd. Rotterdam heeft in totaal ruim 5000 hotelkamers. In die resterende kamers zal een deel van de fans verblijven.