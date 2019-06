’Niet oordelen over uiterlijkheden’

Dit terwijl in ons land maar liefst vijftig procent van de bevolking lijdt aan overgewicht, waarvan twintig procent aan ernstig overgewicht. Het ideale BMI-gehalte wordt door veel mensen niet gehaald. Heel veel mensen zijn dik door verkeerde eet- en leefgewoonten. Maar er lopen ook heel veel mensen rond, die door ziekte en het daarmee gepaarde medicijngebruik (veel) te dik zijn geworden en daar helemaal niks aan kunnen doen. En je zult dan op straat de priemende blikken in je rug voelen. Dat lijkt me bepaald geen pretje.

Vrijheid, blijheid zeg ik maar en laten we elkaar accepteren zoals we zijn. Daarnaast zijn er veel dikke mensen, die zich smakeloos kleden in veel te strakke en niets verhullende kleding en leggings. Tja, dat is dan weer van een totaal andere orde.

Jan Muijs, Tilburg