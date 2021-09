Brief 1 ’Asielbeleid moet prioriteit krijgen’

Binnenland

Jaarbeurs Utrecht wordt mogelijk noodopvang asielzoekers

Asielzoekers worden wellicht tijdelijk opgevangen in de Jaarbeurs in Utrecht. De gemeente kijkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het mogelijk is een tijdelijke noodopvang in het zalencomplex neer te zetten. Daar zouden maximaal 500 mensen moeten komen, voor de duur van zes maande...