’Discrimineert werkgever op leeftijd?’

Wij verhuizen binnenkort van het westen van het land naar de gemeente Hoogeveen. Nu zou mijn vrouw nog heel graag blijven deelnemen aan het arbeidsproces, maar is tot nu toe na ettelijke sollicitaties nog niet verder gekomen dan het online gedeelte. Zij is al vele tientallen jaren werkzaam in het supermarktwezen, waarvan het grootste gedeelte als leidinggevende. Zij is bereid om op meerdere vlakken inzetbaar te zijn.

Nu kijkt zij toch steeds wel heel vreemd op dat de vacatures dagelijks terugkeren op diverse sites, terwijl zij steeds maar weer afgewezen wordt zonder zelfs maar uitgenodigd te worden voor een nader kennismakingsgesprek. Is hier misschien heel in het geniep sprake van leeftijdsdiscriminatie? Zij heeft de leeftijd bereikt van 57 jaar. Uiteraard zullen de werkgevers dit niet toegeven. Misschien dat in het supermarktwezen het personeelstekort wat minder nijpend is, maar het bevreemd ons zeer dat ze ook in andere sectoren niet eens een uitnodiging ontvangt voor een nader kennismakingsgesprek.

A.J. Auée