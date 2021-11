Uitslag Stelling: ’Drie weken kerstvakantie’

Iets meer dan de helft van de respondenten vindt niet dat het onderwijs koste wat kost door moet gaan. Echter vindt een meerderheid dat niet naar school gaan schadelijk is voor kinderen. „Thuisonderwijs is niet te doen”, zo meldt een ouder voor wie het thuiszitten met de kinderen een ’nachtmerrie’ was. Iemand anders: „Als ik leraren hoor, hebben kinderen door de eerder lockdowns een enorme duw in de verkeerde richting gekregen. Echt niet doen.” Iemand schrijft ook nog: „Kinderen lopen al zo ontzettend achter op school. En het onderwijs was al zoveel slechter geworden.”

Over het tijdstip van de schoolsluiting: de meeste stemmers willen graag dat dit vóór de kerstvakantie gebeurt. Deze begint op 24 december. Volgens een respondent vallen de gevolgen wel mee. „Accepteer gewoon dat kinderen een achterstand oplopen. Dus scholen vanaf 13 december dicht.” Iemand die in het basisonderwijs werkt meldt: „We zien het virus iedere dag meer slachtoffers maken. Deze week hebben we leerjaar 2 en 3 al naar huis moeten sturen. Leraren en kinderen maken zich grote zorgen en dan moet de winter nog beginnen. Met drie weken kerstvakantie zou het virus uitgedoofd moeten zijn.”

Een meerderheid vindt echter niet dat de gemiste weken nog moeten worden ingehaald, door ze bijvoorbeeld af te snoepen van de zomervakantie. Iemand oppert: „Aangezien we nog een paar jaar in de winter covid houden, draai de boel om. Maak van de kerstvakantie een wintervakantie van een paar weken en houd de zomervakantie veel korter.”

Twee derde gelooft dat dat leraren in het basisonderwijs meer risico lopen op het oplopen van corona. Veel besmettingen vinden momenteel plaats onder kinderen. Nog eens twee derde vindt dat de leraren voorrang moeten krijgen voor een boosterprik. Een respondent schrijft: „Inderdaad doen, want zonder leraren geen school. Kinderen zijn namelijk wandelende virusbommen.”

De meerderheid is gealarmeerd door de snel oplopende cijfers in de leeftijdsgroep van 4 tot 15 jaar. Toch laat het antwoord op de vraag of jonge kinderen gevaccineerd moeten worden een verdeeld beeld zien. Van het vaccineren van kinderen zijn maar iets meer voorstanders dan tegenstanders. Een respondent vraagt zich af of dat helpt: „Bij de vorige lockdown moesten de kinderen toch thuisblijven om de ouders thuis te houden?”

Niet alleen het basisonderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs zou een langere kerstvakantie moeten hebben, zo vindt een -zij het krappe- meerderheid van de respondenten. Een tegenstander: „Kinderen en jongeren belanden niet op de ic, dus het heeft totaal geen zin om hen op te sluiten.” Iemand anders pleit ervoor schoolgebouwen onder de loep te nemen. „Er is een jaar voorbij en niemand heeft wat gedaan aan ventilatie en afstand houden.” Tenslotte is er ook discussie over of er een testen-voor-toegang beleid moet komen voor het hoger onderwijs. Een krappe meerderheid is hier voor: „Scholen moeten altijd en voor iedereen toegankelijk zijn, gevaccineerd, getest of niet.”