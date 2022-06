’Steeds meer Oekraïners zullen blijven’

Hun mannen en vaders zijn naar het front gestuurd om hun vaderland te verdedigen tegen de oprukkende Russen in het oosten van Oekraïne. Door de hevige strijd komen er dagelijks honderden soldaten om, waaronder veel echtgenoten en vaders van kinderen, die hier verblijven. Hoe langer deze ongelijke strijd duurt en door het leveren van zware wapens door vooral de VS kan de oorlog nog maanden aanhouden. Daardoor bestaat de kans dat er van gezinshereniging en een terugkeer naar Oekraïne geen sprake meer zal zijn omdat steeds meer mannen sneuvelen. De kinderen, die inmiddels hun draai gevonden hebben op school en de vrouwen, die hier een baan hebben gevonden, hebben in Oekraïne niets meer te zoeken en zullen trachten hun leven hier op te bouwen. Het valt te hopen dat onze overheid rekening houdt met dit scenario. We krijgen dus niet alleen te maken met een flinke stroom asielzoekers, maar mogelijk ook met duizenden Oekraïners, die zich hier permanent willen vestigen.

Frans Boomer,

Nieuwegein