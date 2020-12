’CDA en VVD schuldig aan bouwinfarct’

De geluidsnormen bij Schiphol zijn niet het probleem, maar de herrie van gesubsidieerde vluchten à 10 euro naar Barcelona. En ligt de bouw nu stil door het giftige PFAS of door de partijen (VVD en CDA) die de beperking van de uitstoot van dit gif consequent tegenhouden? Zijn het de stikstofregels die de bouw op slot zetten of dexe partijen die niet voor echte oplossingen durven te kiezen? Onlangs bleek uit onderzoek dat als één kalkoenenboer stopt we meer stikstof reduceren dan de verlaging van de maximumsnelheid voor alle auto’s in Nederland. Het is onmogelijk de grootste luchthaven van Europa te hebben, de grootste chemische sector, de grootste bio-industrie én tegelijk de woningnood op te lossen. Je moet kiezen. CDA en VVD kiezen zonder uitzondering voor Schiphol, de industrie, etc. Nooit voor woningzoekenden, natuur of de vervuiler laten betalen.

Eva van Esch (lid Partij voor de Dieren)