Brief 1 ’Zonne-energie veel veiliger’

Kernenergie is betaalbaar? Ongeacht je politieke kleur is de betaalbaarheid van energieopwekking het laatste aandachtspunt. Het belangrijkste is de veiligheid. En ja, er zijn kerncentrales die al jaren draaien, net zo goed er al jaren onrust is over bijvoorbeeld haarscheurtjes in de centrales in Doel en Tihange. En dan zwijgen we over de honderd jaar en langere opslag van kernafval, waarmee we onze nakomelingen opzadelen.

De kernreactor boven ons hoofd, de zon, strooit 9000 keer meer energie op de aarde dan de mensheid nodig heeft. Onderzoek beter op welke manier die energie kan worden opgeslagen. Goedkoper dan eeuwen radioactief afval en dure kerncentrales en veiliger.

Willem Jonkmans

