’Bij nood telt elke seconde’

De huidige maximumsnelheid (170 km/u) moet worden gehandhaafd, vinden de respondenten. „Als je de hulpdiensten nodig hebt, telt elke seconde”, stelt iemand. Een ander: Het gaat om mensenlevens. Die zijn belangrijker dan gezeur van de overheid over stikstof.”

„Mensen mogen niet dood gaan omdat er minder snel gereden wordt”, schrijft een respondent en daar zijn velen het mee eens. Tachtig procent is bang dat een lagere snelheidslimiet mensenlevens zal kosten en 85% denkt dat hulpverlening minder efficiënt zal verlopen als de hulpdiensten langzamer moeten gaan rijden.

Het grootste deel van de respondenten staat dan ook achter het voorstel van de VVD om de huidige wet - die bepaalt dat hulpdiensten maximaal 40 km/uur harder mogen rijden dan andere weggebruikers - aan te passen. Velen pleiten ervoor om helemaal geen limiet te stellen aan de maximale snelheid van ambulances, brandweer- en politieauto’s. „Afhankelijk van de ernst van een situatie zal de snelheid voor hulpverleners geen maximum moeten kennen”, vindt iemand. „Een spoedgeval moet niet beperkt worden door regels”, luidt een andere reactie.

Een respondent die bij de politie werkte: „Een spoedtransport van zware gewonden naar specialistische ziekenhuizen doe je zo snel mogelijk en niet met 100 km/uur. De maximale overschrijding van 40 km per uur was al een giller, waar ik mij als diender nooit iets van heb aangetrokken. Je kunt op hogere snelheden ook verantwoord rijden.”

De overgrote meerderheid vindt dat we moeten vertrouwen op het inschattingsvermogen van de hulpverleners achter het stuur. „Nood breekt wet. Hulpdiensten moeten zo snel mogelijk blijven rijden. Daarvoor zijn die chauffeurs toch opgeleid?”, stelt iemand. „Iedere verkeerssituatie vraagt om een andere aanpak. Ik vertrouw erop dat de mannen en vrouwen van de hulpdiensten weten hoe hard ze kunnen rijden op bepaalde momenten. Dat is soms 30 km/uur harder dan het overige verkeer en soms wel 60 km/uur harder”, aldus een ander.

Toch zijn er wel stellingdeelnemers (26%) die vrezen voor de verkeersveiligheid als het snelheidsverschil tussen hulpdiensten en het reguliere verkeer groter wordt. „Ik ben niet bang dat de ambulancechauffeur het verschil niet aankan, maar ik denk dat de gemiddelde automobilist een snelheidsverschil van 70 km/uur niet goed kan inschatten. Het is vragen om ongelukken”, gelooft een respondent.

Veel respondenten hekelen het stikstofbeleid van de overheid. „De vermindering van de maximumsnelheid naar 100 km/uur is symboolpolitiek en dient geen enkel doel”, reageert iemand. Stikstofregels zouden niet belangrijker moeten zijn dan onze veiligheid, vinden vrijwel alle stellingdeelnemers.„Het is niet te verkopen dat er eventueel een leven verloren gaat, maar we wel 0,00001% CO2 minder hebben uitgestoten”, stelt een respondent. Een ander grapt: „Nou ja, nu stikstof belangrijker blijkt te zijn dan mensenlevens, gaan we tenminste wel dood in een schoon milieu”.