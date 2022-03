Brief 2 ’Vluchtelingen opvangen in de regio’

Opvang, medische verzorging en begeleiding op allerlei vlak moet worden geboden. Daar is erg veel geld mee gemoeid maar dat lijkt gelukkig weinig met het draagvlak te doen. Maar moet die opvang in Nederland plaatsvinden? Waarom gaat het geld dat Nederland voor deze opvang kwijt zou zijn niet naar Polen bijvoorbeeld. Opvang in de regio dus. Polen heeft ongeveer het dubbele aantal inwoners van Nederland, maar is wel ongeveer acht keer zo groot. Heeft nu echt niemand in Den Haag door dat de grenzen van wat Nederland aan kan allang zijn bereikt en overschreden? Hierdoor ontstaat stress en agressie. Kijk om je heen op straat en zie al die korte lontjes. Bij het minste geringste is er verbaal geweld dat soms uitmondt in fysiek geweld waarbij uiteindelijk niet zelden steek- of vuurwapens worden gebruikt. Denk daar nog eens goed over na voordat je doorgaat met het eindeloos toelaten van, al dan niet echte, vluchtelingen.

Peter Stolk, Eindhoven

