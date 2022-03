Brief 1: ’We zijn 77 jaar in slaap gesust’

Buitenland

Russisch konvooi van ’ruim 64 kilometer’ op weg naar Kiev

Een Russisch militair konvooi dat op weg is naar Kiev is veel groter dan gedacht. Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar is te zien dat het konvooi ruim 60 kilometer lang is. Maandagavond zei Maxar nog dat het een lengte van 27 kilometer had. Volgens The Kyiv Independent is het konvoo...