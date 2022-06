’Anticiperen op nieuwe coronagolf’

Er is een tekort aan verpleegkundigen op de intensive care afdelingen. In de zomermaanden kunnen geschikte kandidaten worden opgeleid. Verspreiding van het virus vindt voor een deel plaats door aerosolen in de lucht. Goede ventilatie is daarom van levensbelang. Laten we daarom in openbare- en bedrijfsgebouwen ventilatiesystemen aanbrengen. Die apparaten zijn duur, maar betalen zich dubbel en dwars terug. Door minder ziekteverzuim kunnen ondernemingen blijven doordraaien. Het is niet verstandig om nu de kop in het zand te steken. We moeten anticiperen op de uitbraak van corona later dit jaar.

E.L. Dobber, Lelystad