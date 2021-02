’Groet weer gewoon’

Veel mensen zijn door alle beperkingen meer gaan wandelen in de buurt rond hun eigen huis. Het is mij opgevallen, en ik doe daar zelf uiteraard aan mee, dat we elkaar weer steeds meer vriendelijk gedag zeggen. Iets dat vroeger heel gewoon was, komt langzaam weer terug. Hoe mooi is dat niet! Moeten we vooral blijven doen met zijn allen.

Hendrik Koppe,

Purmerend