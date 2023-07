’Excuses met gesloten beurzen’

Bekijk ook: Koning koos voor persoonlijke noot als overtuigingskracht

Met excuses en vergiffenis van onze koning namens het koningshuis waren veel nazaten blij en vonden dat het hoofdstuk daarmee grotendeels gesloten kon worden. Maar er waren ook weer geluiden te horen over financiële boetedoening. We hebben de laatste vijftig jaar onderhand aan bijna iedereen excuses aangeboden die maar iets vanuit het verleden te melden hadden, en vaak met een financiële compensatieregelingen daaraan gekoppeld.

Zelfs uit onverwachte hoek, Zuid-Afrika komen nu ook ineens geluiden over ons slavernijverleden. Velen die zich laten horen over financiële genoegdoening hebben veelal maar een doel voor ogen. Om er financieel beter van te worden. Welgemeende excuses doen vanuit het verleden is goed, maar dan wel met gesloten beurzen.

Mario Verhees, Asten

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: