’Abominabele service ABN Amro’

S.J. Oijen is zeer ontevreden over de service van de ABN Amro. Want hij wilde bij een ABN Amro-filiaal wat geld storten op zijn betaalrekening, met de bedoeling om dat over te boeken naar de aan deze rekening gekoppelde spaarrekening. Toen zag hij dat er op de en boodschap met de volgende tekst hing: ’Particulieren betalen 0,5% over het te storten bedrag aan kosten’.