’Gouden jaren Ajax voorbij?’

De afgang door met 6-1 -nota bene in het eigen stadion- van Napoli te verliezen zit nog duidelijk tussen de oren. Voor zo'n oorwassing moeten we ver terug in de geschiedenis van Ajax. Intussen werd in dit seizoen al zes maal verloren.

Speler Davy Klaassen verwoordt dat als geen ander door te zeggen dat iedereen bij Ajax stil en strontchagrijnig is. Zijn de gouden jaren voorbij? De returnwedstrijd tegen Napoli wordt met angst en beven tegemoet gezien. Wordt de uitslag nog erger dan in Amsterdam? Gaan we nog meemaken dat het publiek tien-tien-tien gaat scanderen, maar dan wel in het Italiaans?

Ik hoop het niet voor de trouwe supportersschare, maar het zou zo maar kunnen.

Jan Muijs, Tilburg