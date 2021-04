Uitslag Stelling: ’Stappenplan onrealistisch’

De eerste stap zal worden gezet op 28 april met het openen van terrassen en winkels. Op 7 juli is de laatste stap, waarbij kroegen en evenementen weer bijna zoals vanouds toegankelijk zullen zijn en in augustus zouden mogelijk zelfs de basismaatregelen kunnen worden losgelaten. Weinig deelnemers geloven dat deze planning zal worden aangehouden: „Het wordt toch elke keer weer veranderd. Dit is alleen maar om de mensen rustig te houden. Ze kunnen beter niks zeggen en het dan opeens echt doen.” Slechts 21 procent is hoopvol over het plan. „Prima. Je moet toch ergens beginnen.” Iemand anders veroordeelt de kritiek: „Al maanden gezeur om perspectief, die stip aan de horizon. Nu komt de regering met een concreet plan en dan is het weer niet goed.”

Toch denkt het gros hier anders over en noemt het plan ‘de zoveelste worst’ en ‘weer een zoethoudertje’. „De belofte meer versoepeling na vaccinatie wordt ook niet waargemaakt. Alle mensen die nu ingeënt zijn kunnen nog steeds niets”, merkt een teleurgestelde stemmer op. Velen vinden dat het noemen van data riskant is en dat dit alleen maar voor teleurstelling zorgt: „Stop met het noemen van data. Bezetting in ziekenhuizen is uiteindelijk het enige dat telt”

Of de versoepelingen op de aangekondigde dagen zullen doorgaan is inderdaad afhankelijk van het aantal bezettebedden op de ic’s en het percentage Nederlanders dat is gevaccineerd tegen corona. Meer dan driekwart van de stemmers ziet het somber in en vreest dat de besmettingscijfers de komende maanden het niet zullen toelaten de planning aan te houden. En dat terwijl het draagvlak voor de coronaregels nu al ook ver te zoeken is. Het vooruitzicht van versoepeling met dit stappenplan verandert hier weinig aan, denken de meeste deelnemers. Menig stemmer geeft dan ook toe zich zelf nog amper aan de regels te houden. „Wie houdt zich nu nog aan één persoon op gezoek? Ik ben er al maanden klaar mee.”

Daarbij bekritiseren veel stemmers de gepresenteerde volgorde van opening. Zo gaan vanaf 28 april de terrassen open, maar pas op 26 mei de restaurants. Volgens 64 procent zouden de restaurants tegelijkertijd met de terrassen open moeten. Ook vindt ruim de helft dat de terrassen op koningsdag open zouden moeten in plaats van de dag erna. „Mensen gaan dan toch wel de straat op. Hoe ga je dat nu reguleren?” Anderen vinden het juist heel verstandig om tot na deze feestdag te wachten: „Niet eerder open dan 28 april anders wordt het op koningsdag een chaos. En vliegen de besmettingen ons weer om de oren. Mensen houden zich nou eenmaal niet aan de regels”.

Een kwart vindt het hoe dan ook te vroeg voor versoepeling vooral gezien het trage vaccinatietempo. „Je kunt niet versoepelen, wanneer we zoveel besmettingen hebben. De vaccinatiesnelheid gaat als een slak. Wanneer je laat zien, dat er in sneltreinvaart gevaccineerd wordt, is men misschien wel meer bereid om zich aan de regels te houden. Zorg ervoor dat eind mei iedereen gevaccineerd is en dat de hele boel open kan.”