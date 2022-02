Uitslag Stelling: ’Heerlijk, alle regels weg’

Een respondent verwoordt het zo: „Pubers, jong volwassenen en ondernemers hebben al veel te lang niet normaal kunnen functioneren. Het is mooi geweest”. De meesten vinden het tijd dat het ’oude normaal’ weer terugkomt nu de huidige variant van het coronavirus zoveel milder blijkt te zijn.

Een enthousiaste respondent zegt te staan springen van vreugde. „Eindelijk weer het normale leven. Kunnen gaan en staan waar je wilt en weer plannen kunnen maken.”

Sceptici vragen zich wel af of de versoepelingen niet te snel worden doorgevoerd. „Het is naar mijn mening niet verstandig om de mondkapjes en de 1,5 meter al te laten varen”, aldus een van hen. „Het zou beter zijn om die maatregelen nog een maand of drie te laten gelden en pas te veranderen als alles goed loopt.” Een ander vreest dat nu drastisch versoepelen tot ellende leidt en straks weer tot het opnieuw invoeren van beperkingen.

De timing voor de versoepelingen, vlak voor carnaval en de gemeenteraadsverkiezingen, leidt bij veel respondenten tot vragen. „Dit is gedaan om de vakantie- en carnavalvierders gerust te stellen. De verkiezingen komen eraan en de landelijke politieke partijen krijgen de stuipen van de prognoses.”

Ondanks de blijdschap over de versoepelingen bij velen, leidt deze koers nog niet tot een groter vertrouwen in de politiek. Slechts 9% van de stellingdeelnemers geeft aan hierdoor meer fiducie te hebben gekregen in de regering.

„Ik ben blij met de versoepelingen, maar vertrouwen in deze overheid zonder visie heb ik zeker niet en gezien de nu opduikende kritische rapportages over het coronabeleid zal dat ook niet meer komen”, stelt iemand. Een ander schampert: „Het enige beleid in ons land lijkt kijken naar wat er in de landen om ons heen gebeurt en vervolgens héél lang daarna, na veel duur overleg, hier hetzelfde doen”.

Driekwart van de deelnemers durft er ook nog niet op te vertrouwen dat de coronacrisis nu voorgoed achter ons ligt. „Deze stappen zijn goed, maar we moeten blijven opletten”, vindt een respondent. „Het kabinet heeft nog steeds geen visie voor de langere termijn, de communicatie deugt nog steeds niet en de versoepelingen gaan veel te snel. Wereldwijd is het aantal gevaccineerden veel te klein en de huidige vaccins zijn niet goed genoeg meer. De pandemie is nog lang niet over.”

Zelf blijven nadenken is volgens velen dan ook het devies. „Heerlijk, alle regels weg. Maar bij velen zullen ze nog lang in het achterhoofd blijven hangen en zij zullen een stuk voorzichtiger leven”, gelooft een respondent. En een ander schrijft: „Het virus is de wereld nog niet uit. Mijn mondkapjes blijven in mijn tas. Want in een drukke winkel vind ik het dragen er van toch veiliger.”

De termen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ normaal’ mogen wat betreft veel stellingdeelnemers de prullenbak in. „Eindelijk weer normaal, niet het oude of nieuwe, maar gewoon normaal”, jubelt iemand. „Eindelijk weer leven, niet over alles na hoeven denken, mensen ontmoeten en samen leuke dingen doen! We zijn toe aan een inhaalslag!”