Milieuregels blokkeren veelbelovende defensie-initiatieven

Al voordat het raketten regende op Oekraïne, maakten NAVO-landen zich zorgen over de verdediging tegen ballistische raketten. Stijgt er duizenden kilometers verderop een raket op met dodelijke lading, dan heeft de Smart-L-radar van de Hengelose vestiging van Thales hem al snel in de smiezen. Een vroege ontdekking vergroot de kans om hem in de vlucht te vernietigen. Deze superverrekijker is zo krachtig dankzij een eureka-moment van de Nederlandse ingenieur Gerrit Dedden.