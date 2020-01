’Te weinig speelruimte voor jeugd’

Heel veel jonge kinderen spelen vaak bijna helemaal niet meer buiten. Ze zitten urenlang aaneen naar het scherm van hun smartphone te kijken.

Dat komt mede door het feit dat er nog maar verdraaid weinig buitenruimten zijn waar kinderen nog lekker kunnen ravotten of voetballen.

Ook hier in Lisse wordt zo veel mogelijk dicht gebouwd. Kinderen zijn creatief maar er is in de openbare ruimte maar weinig gelegenheid meer om creatief te zijn.

Vroeger waren er bosjes in elke de buurt. Daar konden hutjes gebouwd worden.

Ook was er wel een grasveldje waar nog wat op gevoetbald kon worden. Dat is onmogelijk gemaakt doordat er stukjes beplanting midden op het veldjes zijn aangebracht.

Op deze speelplaatsjes zijn nog nauwelijks mogelijkheden voor kinderen om creatief te zijn.

De smartphone is nu de (creatieve) uitdaging wat ten koste gaat van hun gezondheid. Jammer.

Aad van der Gulik,

Lisse