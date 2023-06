Uitslag Stelling: ’Recyclen te veel gedoe’

Veel respondenten vinden dat het recyclen van blik veel extra gedoe met zich meebrengt. „Eerst gingen alle blikjes bij het metaal en plastic afval om te recyclen en nu moet ik met de auto naar de supermarkt om ze in te leveren”, klaagt iemand. „Je moet alles thuis bewaren en daar moet je ruimte voor hebben. Naast de blikjes moet je glas verzamelen, plastic, papier, gft, lege plastic flesjes. Zo langzaamaan is mijn huis een opslagplaats geworden”, moppert een ander. „Als je de blikjes nou ingedeukt mag inleveren dan scheelt dat weer ruimte, maar dat mag niet. En je moet ze ook eerst goed schoonspoelen, want anders gaat het stinken of krijg je last van ongedierte. Ik vind het ongelooflijk veel gedoe.”

Met de negatieve gevolgen waar veel over wordt bericht in de media, zoals opengebroken prullenbakken en lange wachtrijen voor de automaten in de supermarkt, heeft tot nu toe iets minder dan de helft van de respondenten (43%) te maken gehad. „In de stad is de smerigheid door opengebroken prullenbakken en afvalzakken alleen maar groter geworden”, beziet een respondent. „Als je achter een verzamelaar staat met twee vuilniszakken vol, kan het zomaar een half uur duren”, ondervond een ander. \”De automaat in onze supermarkt loopt ook regelmatig vast door de troep die uit de blikjes komt.”

„Het is een vieze bedoening”, constateert ook een andere stellingdeelnemer. „Het gaat stinken, heel de innameband is vies, het plakt en er zijn steeds storingen waardoor de rij alleen maar langer wordt.”

Veel respondenten vragen zich ook af of het heffen van statiegeld echt iets oplost. Ca. 54% verwacht niet dat deze maatregel voor minder zwerfafval zal zorgen. En 58% vindt dat het eventuele positieve effect niet opweegt tegen de nieuwe vorm van vervuiling die ontstaat door opengebroken vuilnisbakken en -zakken.. „Degene die hiervoor zijn blikje de natuur in slingerde laat zich echt niet door 15 cent weerhouden”, verwacht zo’n kritische deelnemer. „Je moet de mensen beter opvoeden het is een ’no go’ om zomaar iets weg te gooien op straat, mijn ouders hebben mij dat geleerd. Statiegeld en zo gaat niet werken, beter opvoeden wel.”

„Voer om zwerfafval te voorkomen het Amerikaanse beleid in”, stelt een ander voor. „Een boete van €1000 als je rommel op straat gooit. Dan is het zo afgelopen met die vervuiling”, denkt iemand.

Veel voorstanders van statiegeld op blik verwachten dat de criticasters ’gewoon even moeten wennen’. „Ik zie dit als een aanloopperiode, waarin gekeken kan worden naar oplossingen. Zo’n doneerrekje of een netje bij prullenbakken voor mensen die geen zin hebben om blikjes en flesjes zelf in te leveren bijv. kan problemen voorkomen”, stelt één van hen enthousiast. „Uiteindelijk is het een relatief kleine moeite die zorgt voor een schonere leefomgeving.” Dat vindt ook een ander. „Het is goed te zien dat in de openbare ruimte minder rommel ligt. En supermarkten moeten niet zo zeuren. Ze verdienen veel geld, daar moeten geschikte inname-apparaten van kunnen worden betaald..”