’Welk ’wit privilege’ heeft de stratenmaker dan?’

Entertainment

Piers Morgan: ’Prins Harry is de meest racistische royal’

Nadat Piers Morgan zich in het interview met de Amerikaanse Fox News-presentator Tucker Carlson al zeer negatief uitliet over Meghan, geeft de voormalig Good Morning Britain-host nu ook prins Harry er flink van langs. Volgens Morgan is juist Harry degene die altijd het meest racistisch is geweest, i...