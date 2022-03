’Is de NAVO nog relevant?’

Nu de situatie in Oekraine steeds dramatischer wordt en Zelenski terecht blijft vragen om het instellen van een no-fly zone, durft de NAVO niet in te grijpen uit angst voor een mogelijke (nucleaire) escalatie. Dit doet denken aan de terughoudendheid van westerse landen toen Hitler zijn oorlogen begon. Boris Johnson heeft al gezegd dat NAVO in 2014, bij de invasie op de Krim, had moeten ingrijpen. Waarom die angst voor Poetin ? Angst voor zijn kernwapens ? Hebben we niet een extreem duur rakettenschild langs de oostgrens om eventuele raketten te onderscheppen ? En wat doen we met dat honderden miljoenen euros gekost hebbend hoofdkwartier van NAVO in Brussel waar duizenden dik betaalde mensen rondlopen? Is dat slechts een duur vergadercircus? Poetin ziet de incompetentie van NAVO en bereid intussen al de inval op andere landen voor.

Alex Hendriks, Steenokkerzeel (B)