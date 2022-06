’Boycot Rusland kost ons alles’

De oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren, want buiten de westerse wereld doen ze nog steeds zaken met Rusland. Onze inkomens lopen steeds verder achter op de inflatie. De reserves raken op. Er komt een kettingreactie van faillissementen en schuldsaneringen. De regering veroorzaakt door de boycot van Rusland een sociaal en economisch bloedbad in eigen land.

Ik kan me niet heugen dat solidariteit het opofferen van onze volledige welvaart en de toekomst van onze kinderen betekent. Als het ’ook onze oorlog’ is, zet dan geen burgers maar soldaten in. Het valt niet uit te leggen wat hier gaande is. Nederland heeft hier niet voor getekend.

André van Rossum, Doesburg