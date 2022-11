Zou Herbert M. Adler nu denken dat ook mijn hersens eruit zijn gevallen?

Premium Cultuur

Verzamelaars gaan ’met billen bloot’

Kunst waar je blij van wordt. Kleurrijk en positief. Het hart van Johan Poort en zijn partner Manon Visser staat wijd open voor beeldende kunst. Abstract of figuratief, maakt niet uit. Als iets hun raakt, mag het mee naar huis. Of het nu een schilderij van Pat Andrea is of een stippelschedel van Dam...