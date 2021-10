’Den Haag mist EU-lobby atoomstroom’

Kernenergie biedt de lidstaten de mogelijkheid om zelf de energieprijzen te controlen. In deze tijd van stijgende energieprijzen een niet onbelangrijk gegeven. Het is buitengewoon laf om je nu te verschuilen achter de demissionaire status van het kabinet terwijl over andere zaken zoals de begroting, coronamaatrdegelen of het terughalen van ruim 2000 burgers uit Afghanistan wel besluiten kunnen worden genomen. De meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van een Europese lobby voor kernenergie en het is dus ook geen controversieel onderwerp waarover het demissionaire kabinet niet zou kunnen besluiten. Dit is niet alleen een gemiste kans maar riekt ook naar achterkamertjespolitiek.

Huub Kapel