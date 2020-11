De Kwestie: ’Campagnes vermakelijk, maar nutteloos’

Opmerkelijk genoeg speelt de coronacrisis amper een rol bij de overwegingen over de verkiezingscampagnes. Ast zegt daarover: „Dat campagne voeren is sowieso onzin. Iedereen die het interesseert weet wel waar de partijen voor staan en de rest luistert toch ook niet naar de campagnes. Maar om het nu niet te doen vanwege corona is wel een erg slap excuus. Corona wordt toch al te vaak als smoes gebruikt, vooral door leveranciers.”

Ton Den Haag wil wel aanhoren wat de stemmenjagers willen verkondigen: „Die campagnes zijn juist leuk om te volgen. Iedereen belooft van alles, maar uiteindelijk komt er nooit iets van terecht. Dit omdat men altijd moet samenwerken met twee of drie andere partijen die een totaal ander beleid voorstaan.”

Mark Rutte

Dat premier Mark Rutte heeft aangekondigd geen campagne te willen voeren vanwege de coronacrisis - hij heeft nu wel wat anders te doen - wordt door een aantal mensen gezien als een sluwe truc. Immers, hij staat er met 44 zetels in de peilingen riant voor. En dat is best logisch, zegt Joannes1947: „De minister-president wint zieltjes door zijn manier van leidinggeven in deze moeilijke tijden. Natuurlijk zijn er mensen die hem afvallen, maar de meeste mensen waarderen wat hij doet voor ons land.”

Hoe stemmen?

De coronacrisis stelt ons wel voor een ander probleem, zegt Johanvanderman1001: „Ik denk dat er nu iets belangrijkers moet worden besloten: hoe gaan we stemmen? Over meerdere dagen, per post, met veel meer stemlokalen? Alles uit de kast halen zodat iedereen die het wil ook echt kàn stemmen, vind ik belangrijker dan de campagnes. Velen weten toch al waar ze op gaan stemmen, anderen gaan de stemwijzers af en laten zich daardoor leiden, weer anderen kijken op de laatste dag in de kranten waar standpunten naast elkaar staan. Gewoon een paar debatten op tv is meer dan genoeg.”

Rudolf65 heeft wel een idee over hoe wel zouden kunnen stemmen: digitaal. „Geen onzin-campagnes en ga stemmen via DigID mogelijk maken. Dan is dat ook gelijk Covid-proof!” Retep100 ziet het niet gebeuren: „Dat is zeer fraudegevoelig!”

Volgens Dedierenvriend1 zit er dan niks anders op dan uitstel. „We moeten de verkiezingen een jaar uitstellen. Het is nu zo’n troep in Den Haag. Het is niet veilig meer en corona speelt een grote rol, dus het is in het algemeen te gevaarlijk.” Condor700 wil geen uitstel: „Niks uitstellen, dan kunnen ze er nog meer wetten stiekem doordrukken.”

Partijprogramma’s

Terug naar de campagnes, volgens Megie kunnen we zonder: „De campagnes gaan wellicht niet door en zeer terecht. Moeten we weer kijken naar ’wannabe’-grootheden uit de politiek die uit hun neus staan te zwammen. Liegen en bedriegen, totdat ze gekozen zijn en dan hun eigen waarheid gaan leven? Hoe vaak zijn we er daardoor al ingetuind?” Klopt helemaal, zegt R. van Putten. Volgens deze reageerder zijn er ook andere manieren om je keuze te bepalen: „Iedereen weet toch inmiddels wel waar de partijen voor staan, die campagnes zijn niets meer dan het strooien met mooie praatjes en beloftes die toch niet waargemaakt (kunnen) worden. Laat iedereen zich maar eens beter verdiepen in de diverse partijprogramma’s.”

"Elke vier jaar hetzelfde verhaal"

Garden denkt: „Dat redelijk nieuwe partijtjes campagne voeren, vind ik nog begrijpelijk. De kliek die er nu al jaren zit hoeft dit, voor mij althans, niet te doen. De reden hiervoor is dat het elke vier jaar hetzelfde verhaal is. Ze zijn allemaal zo begaan met de burgers, meer inkomen, minder bureaucratie, meer geld naar de handhavers, meer geld naar de zorg, meer Brussel, minder Brussel, minder van dit, meer van dat... Tot de coalitie gevormd is en dan gaan ze weer hun eigen gang en zijn de burgers weer melkkoeien voor hun waanideeën.”

Beleidsintenties

DaHa ziet nog een ander nadeel van politieke campagnes: „Een ding is zeker: die campagnes polariseren en maken het geheel ondoorzichtig voor de kiezers. Partijen zouden in hun programma’s beleidsintenties moeten formuleren, waaraan ze na de verkiezingen gehouden moeten worden. Dat is de enige manier om duidelijkheid voor de kiezers te scheppen. Geen spindoctors, geen leugens of bombastische uitspraken, maar beleidsintenties zwart-wit op papier of dataopslag.”

En voor wie het verhaal wel wil aanhoren, is er nog de televisie, zegt D_Muyzert: „Tv-debatten lijken mij een prima oplossing. Wil je niet kijken, dan zap je weg. Bedenk zelf eens wat er goed of fout is gegaan. Weinig goed, veel fout, denk ik.”