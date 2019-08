Uitslag Stelling: Stepjes zijn niet te stuiten

Vooral de jeugd blijkt dol op elektrische gadgets, zoals stepjes, mini-trikes, hoverboards en monowheels. Stoere, hippe speledingetjes die ze vaak van vakantie in het buitenland mee terug nemen. Daar mogen ze meestal wel, maar hier zijn de vaak grappig uitziende voertuigjes verboden en riskeren gebruikers zelfs boetes tot 380 euro en inbeslagname.

Het Verbond van Verzekeraars ziet de wildgroei van de kleine elektrische vervoermiddelen met lede ogen aan. Bestuurders riskeren hoge kosten als ze een ongeluk veroorzaken. „Ze mogen de weg niet op, en zijn dus niet te verzekeren. Als er iets misgaat zit zowel de e-stepper als het slachtoffer met de brokken”, stelt een respondent.

Nederland loopt achter, want in veel Europese steden krioelt het van de elektrische stepjes. Daar worden ze als ’deelstep’ zelfs ingezet als aanvulling op het openbaar vervoer. Toeristen maken er kennis mee en merken dat ze gemakkelijk langs de bezienswaardigheden kunnen zoeven.

„Ook ons land zal eraan moeten geloven”, meent een stemmer. „Maar zoals altijd denkt de wetgever niet verder dan de dag van gisteren. Onze overheid en de RDW, die de keuring doet, lopen weer achter de feiten aan. Typisch Nederland: verbieden ze te gebruiken maar wel overal te koop. Via internet kun je ze zo bestellen.”

„Nog meer chaos in het verkeer lijkt me niet verstandig”, reageert een tegenstander. „Niet doen! De elektrische fietsen gaan steeds sneller, brede bakfietsen met elektromotor, om van de Stint nog maar te zwijgen. Stoppen met die onzin.” Van de deelnemers voorziet 77% fors meer ongelukken. „Als verkeersdeelnemer moet je al ogen en oren voor en achter in je hoofd hebben met al die auto’s en vrachtwagens in de stad. Als daar ook nog eens gemotoriseerd speelgoed tussendoor gaat laveren, is het wachten op de eerste dode. Ik gok binnen een week.”

Voorstanders van de stepjes (37%) blijken vooral jonger dan 45 jaar en meestal man. „Ik heb zelf een elektrisch skateboard”, schrijft iemand. „Dus ik vind zeker dat ze toegestaan moeten worden. Een gewoon skateboard mag wel. Die gaan ook hard en hebben geen goede rem. Op een elektrisch skateboard zit wel een deugdelijke rem. Ze zouden gewoon moeten mogen.”

„Als de apparaten veilig zijn, verzekerd kunnen worden en er regels voor komen dan is het geen punt”, vindt iemand. „Straks heeft iedereen ze in de stad. Worden niet gestolen, want ze zijn makkelijk in je huis op te bergen. Zelfs op vier hoog. Maar ja, dan heeft de gemeente geen inkomsten voor parkeren meer...”

Anderen hameren op de milieuvoordelen: „Ik heb liever dat mensen met het ov komen en het laatste stukje met de step, dan met de vervuilende auto.”

Ook veelgehoord: „Het is de toekomst. Innovatie moet je niet tegenhouden. Bah, we zijn een regeltjes- en verbodenland geworden!” Nog iemand: „Wat een gezeur weer. Ik kom net terug uit Spanje waar je die elektrische stepjes heel veel zag, ik vond ze geweldig. Je kunt ze overal mee naartoe nemen. Snap echt het probleem niet.”