Een tijdje later leverde een winkelmedewerker het gerepareerde apparaat bij mij thuis af. Hij zei: „Ik dacht, ik breng hem maar even, want de winkel is dicht en u zit misschien onthand.” Zo lief. En wat een service.

Y. van den Broek, Almere

