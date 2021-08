’Werken moet lonen’

Na diverse tegenslagen op de arbeidsmarkt kon ik conciërge worden op een basisschool, een prachtbaan voor mij. Het begon met twee bijeenkomsten over de armoedeval. Dat betekende dat je ging werken, maar minder overhield dan met een bijstandsuitkering. Toch doorgezet want je hebt uitzicht op een vaste baan. Niet dus! Subsidies op, dan stopt het hele project. En zo gaat het nog steeds. Vaak verdwijnen die subsidies ook in diverse zakken voordat ze bij de doelgroep terecht komen. Zo jammer voor mensen die graag willen, hun uiterste best doen en dan toch weer terug bij af belanden.

John Dijkxhoorn, Delft