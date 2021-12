Uitslag Stelling: Kerstfeest in kleine kring

Ondanks dat het niet mag volgens de lockdownregels, heeft een derde van de deelnemers wel plannen gemaakt voor een kerstfeest met meer dan vier bezoekers. Zo stel één van hen: ,,Kerst is een familiefeest. Wij zijn met zijn negentienen. Daar had best een uitzondering voor mogen komen.” Echter, van een andere stemmer kan het niet streng genoeg zijn. ,,Nul personen ontvangen was een veel krachtiger statement geweest en had het aantal besmettingen kunnen minimaliseren.”

Een deelnemer die zich wel aan de regels houdt, ziet het somber in dat anderen dat ook doen. ,,Je kan het niet tegenhouden dat familieleden elkaar gaan opzoeken.” Weer een ander meent: ,,Het is slechts een advies, dus je bent niet verplicht om je eraan te houden. Wij bepalen ons coronabeleid zelf wel, achter de voordeur. Daar heeft de overheid helemaal niets over te zeggen.”

Uitgaan en shoppen kan de komende tijd niet. Desondanks is slechts een klein deel van de deelnemers bang zich te gaan vervelen deze kerstperiode. Een deelnemer: ,,Ik vrees dat vooral alleengaanden het moeilijk gaan krijgen de komende tijd.” Een andere stemmer vindt dat we niet moeten klagen over verveling. ,,Dat is misplaatst als je ziet dat het inkomen van veel ondernemers nu in rook opgaat.” Iemand die werkt in het onderwijs klaagt er wel over dat het vervelend is dat hij ook deze keer weer vakantie heeft, terwijl alles dicht is.

Veel Nederlanders zoeken hun heil nu in buurlanden België en Duitsland, waar shoppen en horecabezoek nog wel is toegestaan. Een meerderheid van de respondenten heeft begrip voor deze bezoekjes aan het buitenland. ,,Ik snap het dat je de grens overgaat als je een vakantie hebt geboekt. Maar waarom je naar het buitenland moet gaan om te shoppen, begrijp ik niet helemaal. Dat is toch geen eerste levensbehoefte?", klink het.

Ook zijn er flink veel Nederlanders die nu de zon of sneeuw opzoeken. Verstandig is het niet om op vakantie te gaan, zo vindt een meerderheid. Een criticus stelt: ,,Het is zoals het is. Mensen zijn verwend, vooral diegenen die klagen dat ze niet op wintersport kunnen.”

De meesten gaan dit jaar Kerstmis met de hele familie het meeste missen. ,,Door deze maatregelen kan ik niet al mijn kinderen zien met kerst”, klinkt het bitter. Wat ook gemist wordt is uit eten. ,,Het is dé tijd om gezellig uit eten te gaan. Maar aan de andere kant: zo houd ik voldoende geld over om de gasrekening te kunnen betalen”, meent een optimist.

Een miniem deel van de deelnemers vindt het gemis aan feestjes vervelend. Toch denkt iemand dat hij niks gaat missen. ,,In mijn omgeving zie ik weinig lockdown. De gordijnen gaan dicht en de kerst- en nieuwjaarsfeestjes gaan gewoon door, alsof er niets aan de hand is.”

De deelnemers zijn erg verdeeld over vraag of de komende feestdagen gaan zorgen voor een verdere verspreiding van het zeer besmettelijke omicronvirus. De ene helft denkt van wel, de andere helft juist van niet. Maar de meesten zijn niet optimistisch over het opheffen van de lockdown na 14 januari.