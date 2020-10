De Kwestie: Vormen complotdenkers een gevaar?

De AIVD maakt zich zorgen over anti-overheidssentimenten gevoed door samenzweringstheorieën over corona. Over 5G doen de wildste verhalen de ronde, met in brand gestoken zendmasten tot gevolg. En volgens aanhangers van de snelgroeiende beweging QAnon moet de wereld worden bevrijd van de pedofiele satanisten die volgens hen aan de touwtjes trekken.