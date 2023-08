’Uitpuilende treinen door F1-weekend’

Bekijk ook: DOSSIER Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Het is F1-weekend, geweldig van de NS, want er rijdt het hele weekend iedere 5 minuten een extra lange sprinter naar Zandvoort. De NS is er trots op.

Gevolg is wel dat dit weekend bijvoorbeeld de sprinter Utrecht-Zwolle maar een keer per 60 minuten rijdt, en deze bomvol zit. Blijkbaar heeft de NS niet genoeg personeel en materieel voor dit evenement en mogen de reizigers elders in het land wel weer een uur op een uitpuilende trein wachten.

Iets om niet trots op te zijn, maarja, dat vermelden ze niet in de media.

B. Visch, Harderwijk