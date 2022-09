Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Europa heft zichzelf op en Kaag zag dat het goed was

Door Marianne Zwagerman

Even leek er een sprankje democratisch besef aanwezig bij D66-leider Sigrid Kaag toen ze donderdag in een debat in de Tweede Kamer zei: „De vraag is of de Nederlandse bevolking nog bereid is de prijs te betalen om deze vreselijke oorlog in Oekraïne tegen te gaan.” Een uitstekende vraag!