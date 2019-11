Brief 2 ’Waanzinnige ideeën rond milieu’

Naast alle andere paniekbeslissingen die het kabinet overweegt rondom de stikstof en PFAS mag er straks niet meer preventief worden gestrooid, moeten we bij winterse omstandigheden gewoon thuisblijven of desnoods slippend tegen een boom rijden. Gaan we in elk geval op een PFAS-vrije manier dood.

De Zwitserse arts Paracelsus zei het 500 jaar geleden al: ’De concentratie bepaalt de giftigheid van een stof.’ Mijn medicijnen bevatten ook giftige stoffen, maar de aanwezige, geringe concentratie, blijkt mij al jaren op de been te houden.

De politiek is compleet mesjogge geworden.

Henk Mulder, Zwolle

Stem op deze brief

Of op een van de andere inzendingen: