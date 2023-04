’Stroom per uur onhandig’

Consumenten kunnen zo bepalen wanneer het een goed moment is om de wasmachine aan te zetten, of de auto op te laden. Een reactie: „Je moet nu al zoveel uitpluizen en dan komt dit er ook nog bij. Het leven wordt steeds ingewikkelder.” Een andere stemmer betitelt dit systeem als ‘koehandel’. Een oudere stemmer: „Je wordt toch gek als je de hele dag door moet checken of je nu wel dat wasje zou doen, zo krijg je nog meer overspannen mensen.”

Een vijfde van de respondenten vindt dit zo’n goed idee dat ze wel zouden willen wisselen van energieleverancier. Een stemmer zou dit een nog beter idee vinden als de app niet alleen werd gestuurd door de beschikbaarheid van wind- en zonne-energie, maar ook van kernenergie. Een andere respondent: „Zo zijn de pieken tenminste beter beheersbaar, goed voor het elektriciteitsnet.”

Over drie jaar moeten energiebedrijven allemaal een dergelijk contract aanbieden. De meeste respondenten denken dat consumenten blijven vasthouden aan hun vaste contracten voor hun gas, water en licht. Een meerderheid van de stemmers is niet geneigd om het schema om te gooien voor goedkoper wassen of koken. Een reactie: ,,Dit gaat enorme problemen opleveren. Je zou echt niet willen dat iedereen die in een flatgebouw woont tegelijk de wasmachine gaat aanzetten.” Iemand anders ziet ook alleen maar praktische bezwaren: „Wat als je op je werk zit en ziet dat de stroom goedkoop is. Wie gaat dan de droger of wasmachine aanzetten?” Andere stemmers hebben wel wat beters te doen dan ‘de hele dag kijken op hun app om te weten of we de oven aan kunnen zetten’. Een respondent vindt dit allemaal niet echt een probleem: „Veel apparaten kun je verbinden met internet en op afstand in- en uitschakelen.”

Een miniem deel van de respondenten zou het dynamische tarief aangrijpen om over te schakelen op elektrische verwarming of elektrisch koken. Een respondent vermoedt dat dit ‘weer een nieuw argument is om ons van het gas af te krijgen’. Een andere stemmer: „We kunnen pas van het gas af, als we kernenergie hebben. Met windmolens en zonnepanelen alleen red je het niet. Want hoe met het in de winter, als het bijna de hele dag donker is?” Nu bestaat de energievoorziening al meer dan de helft uit wind- en zonne-energie. De meeste stemmers vinden niet dat dit meer moet worden.

Wel heeft bijna de helft van de stemmers zelf zonnepanelen. Een trotse bezitter: „Als ik naar de lucht kijk, en de zon schijnt, dan zet ik mijn wasmachine aan. Ik heb geen app nodig.” Een variabel contract kan voordelig zijn, maar natuurlijk ook problemen opleveren als stroom veel duurder wordt. Een meerderheid van de deelnemers vindt dat consumenten hiertegen in bescherming genomen zouden moeten worden. Een stemmer: „Je eigen energiegebruik kun je maar ten dele reguleren. In de winter gaat dit voor mensen grote problemen opleveren.” Een andere respondent: „Het jojo-effect van zo’n dynamische energierekening leidt tot nog meer onoverzichtelijkheid en onzekerheid voor veel huishoudens.”