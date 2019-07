Uitslag Stelling: ’Maak tijd voor een praatje’

Meer dan de helft van de ouderen voelt zich eenzaam en dit gevoel is bij een op de zes ouderen in de zomer nog sterker. De meerderheid van de respondenten kan zich dat goed voorstellen. Iedereen is op vakantie en het verenigingsleven ligt stil. En, voegt iemand toe: „Dan zijn er op tv ook nog eens allerlei herhalingen. Tv kijken is voor veel ouderen een dagbesteding. Veel mensen zijn niet in staat om hun huis uit te gaan en dan slaat de eenzaamheid keihard toe. Buren op de camping, kinderen weg.”

De campagne roept vakantiegangers op vaker contact op te nemen met ouderen die in Nederland blijven. Bijna 30 procent zegt dat ook te doen, maar een bijna even grote groep zegt van niet. Veel respondenten gaan niet op vakantie, maar ook dan kun je een beetje letten op ouderen in de buurt van wie je weet dat ze in deze periode weinig of geen bezoek krijgen. „Ik probeer er wel aan te denken en maak nu een praatje met mijn bejaarde buren. Normaal gesproken blijft dat beperkt tot een groet. Dan heb ik tijdens de vakantie van een vriend dagelijks contact met zijn vader. En ik bel regelmatig met mijn hoogbejaarde tante”, geeft een respondent het goede voorbeeld.

Een op de drie vindt een campagne niet nodig. „Een beetje overdreven”, „de zoveelste vorm van betutteling” en „weggegooid geld”, klinkt het bij de tegenstanders. „Mensen die ergens behoefte aan hebben moeten zelf eens meer ondernemen”, reageert iemand. „En ja, sommigen zijn eenzaam maar willen geen contact.”

De meeste respondenten zijn van mening dat ouderen die zich alleen voelen er zelf ook veel aan kunnen doen. „Niet afwachten tot er iemand langskomt. Kom uit die stoel en ga naar buiten of bel zelf een keer iemand op...”

Onder de respondenten bevinden zich genoeg actieve senioren: „Ik hoor zelf tot de groep ouderen, maar ik heb nog een agenda nodig. Naast vele contacten, ook in verenigingsverband, worden dagen met hobby en reizen gevuld. Maar als je niet mobiel bent, wordt het vast lastiger.”

Zowel voor- als tegenstanders verwijten de overheid het probleem deels zelf te hebben gecreëerd door ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. „Eerst alles wegbezuinigen en dan gaan verkondigen dat het zo zielig is”, maakt iemand zich boos.

Het merendeel van de respondenten vindt dat er te weinig voorzieningen zijn waar ouderen terecht kunnen voor een praatje, kop koffie, biljartje of andere gezellige activiteiten.

Velen komen met ideeën voor ’bejaardenhuizen nieuwe stijl’. „Ouderen zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om weer (redelijk zelfstandig) bij elkaar te wonen. In zogeheten serviceflats. Of hofjes. Of verzin maar een vorm. De individualisering en bezuinigingen in de zorg zijn funest.”

De meeste respondenten denken overigens dat (zomer)eenzaamheid niet alleen bij ouderen voorkomt, maar net zo goed bij jongeren. „Het is een maatschappelijk probleem, mensen kijken veel te weinig naar elkaar om. Aandacht voor je medemens is altijd nodig, in de zomer of winter, binnen of buiten, het hele jaar door!”, klinkt het.