De Kwestie: ’Zelf kiezen welke feestdagen je vrij bent?’

Een goede ontwikkeling, of juist niet? Ludo Grégoire vindt dat de overheid er een voorbeeld aan kan nemen, Peter Nissen vreest dat de culturele en maatschappelijke gemeenschappelijkheid in het gedrang komt.

En wat denkt u? Moet iedereen zelf kunnen bepalen welke feestdagen de persoon in kwestie vrij neemt? Of is dit idee niet haalbaar en zorgt het ervoor dat culturele en maatschappelijke gemeenschappelijkheid in het gedrang komt? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.