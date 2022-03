’Betoog van Baudet echt ’ongehoord’’

Hij vergat even dat Poetin een soeverein land is binnengevallen. Hij vergat ook even dat het Poetin-regime op zijn minst ervan wordt verdacht tegenstanders in binnen- en buitenland te vermoorden (Nemtsov, Magnitski, Litvinenko), elke oppositie de kop indrukt en in de gevangenis gooit (Navalny), onafhankelijke media verbiedt, demonstraties tegen deze oorlog met geweld beëindigt en ga zo maar door.

En dan durft deze ’woordvoerder van Poetin’ met droge ogen te beweren, dat in Nederland de vrijheid op het spel staat!

Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. FVD doet in verschillende gemeenten mee. Ik roep alle leden en kandidaten van deze partij op om uit solidariteit met het Oekraïense volk – en natuurlijk niet alleen hierom - de afdelingen in Nederland op te heffen en te stemmen op een fatsoenlijke partij. Keus genoeg!

Gerke van der Wagen