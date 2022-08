’Hogere rente funest voor economie’

Dit is geen ’gewone’ inflatie. De gewone inflatie is het resultaat van grote vraag naar goederen, diensten en krediet, door particulieren en bedrijven, waardoor de prijzen stijgen, hoogconjunctuur. Door de rente dan te verhogen neemt in de regel de oververhitting van de economie af. De huidige inflatie heeft als oorzaak de sterk gestegen energieprijzen. Deze, van buitenaf komende, hoge energieprijzen worden op alle fronten doorberekend. Verwarming, elektriciteit, transport, kasteelt etc, alles wordt duurder. Deze geïmporteerde inflatie beteugel je niet met een hogere rente. Nee, dat is zelfs funest voor de economie. Als naast bovengenoemde prijsstijgingen nu ook nog geld lenen duurder wordt dan wordt de economie dubbel geraakt. Dan gaan we op weg naar stagflatie. Slecht idee dus.

R. Dekker