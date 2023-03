Brief 2: ’Viroloog Koopmans heeft zelf ook geen bewijs’

Viroloog Koopmans kapittelt de FBI en zegt ’kom met bewijs claim corona uit lab’. De stelling van de FBI dat het coronavirus waarschijnlijk in een Chinees lab is ontstaan is net zo onzeker als de bevindingen van de viroloog ,die in het WHO-onderzoek concludeerde dat het meest waarschijnlijke scenario de dierenmarkt is waar het coronavirus is uitgebroken.

Ook daar is geen bewijs aantoonbaar van. Vanwege de snelle uitbraak in Wuhan ga ik eerder van optie één uit. Het virus is daar tot op de dag van vandaag niet verdwenen. Chinese experimenten zijn erg gevaarlijk. Het bewijs voor beide theorieën is (nog) niet te onderbouwen.

Mevr. Brugman, Lelystad

of een van de andere brieven